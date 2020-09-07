Ağustosta en çok külçe altın kazandırdı

07 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisine göre, ağustosta yatırımcısına kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 7,40 ve dolar yüzde 3,69 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 7,40 ve dolar yüzde 3,69 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 1,60, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,36 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 8,98 ve dolar yüzde 5,23 kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,97 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,04 en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 53,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 52,89 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 23,02, dolar yüzde 15,58, DİBS yüzde 5,85, mevduat faizi (brüt) yüzde 5,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,69 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 22,75, dolar yüzde 15,34, DİBS yüzde 5,62, mevduat faizi (brüt) yüzde 4,89 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,47 kazandırdı.