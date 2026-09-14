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Yapay zekâ yatırım hikâyesi son iki yılda teknoloji hisselerini yukarı taşıyan en güçlü temalardan biri oldu. Ancak aynı tema bu kez piyasaya farklı bir kanaldan döndü. Güvenlik riskleri, düzenleme ihtimali ve geliştirme hızının yavaşlayabileceği düşüncesi, Asya’daki AI bağlantılı hisselerde sert satışlara yol açtı.

Satış dalgasının merkezinde SoftBank yer aldı. Şirket, yapay zekâ yatırımlarına en agresif biçimde yüklenen gruplardan biri olarak uzun süredir piyasada AI temasının en güçlü vekillerinden biri sayılıyordu. Son hareketle birlikte yatırımcılar ilk kez yalnızca büyüme potansiyelini değil, bu büyümenin hızını kesebilecek güvenlik ve politika risklerini de fiyatlamaya başladı.

Satışın merkezinde SoftBank vardı

Japonya’da SoftBank hisseleri gün içinde çift haneli düşüş yaşarken satışlar şirketin yapay zekâ pozisyonlanmasının ne kadar yoğun fiyatlandığını yeniden gösterdi. Piyasa verilerine göre hisse günü yaklaşık yüzde 12 kayıpla tamamladı.

SoftBank’ın hissedeki sert geri çekilmesi tesadüf olarak görülmüyor. Grup, OpenAI ile kurduğu ortaklık ve veri merkezi ile yapay zekâ altyapısına dönük yatırımları nedeniyle son dönemde AI hikâyesinin en görünür temsilcilerinden biri haline gelmişti.

Bu nedenle AI tarafında ortaya çıkan her yeni risk başlığı, SoftBank hisselerinde orantısız bir fiyat hareketi yaratabiliyor. Son düşüşte de aynı dinamik öne çıktı.

Güvenlik tartışması fiyatlara yansıdı

Satışların arka planında, Anthropic CEO’su Dario Amodei’nin frontier yapay zekâ modellerinin geliştirme hızının yavaşlatılması gerektiğini savunan çıkışı bulunuyor. Amodei, son aylarda AI kabiliyetlerindeki hızlanmanın kontrol ve güvenlik tarafının önüne geçmeye başladığını savundu.

Amodei’nin uyarısında iki başlık öne çıktı. İlki, yapay zekânın bir sonraki nesil yapay zekâyı geliştirmede giderek daha fazla kullanılmasının, ilerleme hızını çok sert artırması. İkincisi ise son dönemde gündeme gelen ve modellerin istenmeyen siber davranışlar sergileyebildiğini gösteren güvenlik vakaları.

Piyasa açısından asıl kritik nokta, bu tartışmanın artık etik veya akademik bir mesele olmaktan çıkıp değerleme konusu haline gelmesi oldu. Yatırımcı gözünde soru artık yalnızca “AI ne kadar büyüyecek” değil, “bu büyüme hangi hızla ve hangi denetim altında sürecek” sorusuna dönüştü.

Yalnızca yatırım holdingleri değil çip oyuncuları da etkilendi

Satış baskısı yalnızca SoftBank ile sınırlı kalmadı. Bellek ve veri depolama tarafında AI altyapısının önemli oyuncuları arasında görülen Kioxia’da da sert geri çekilme görüldü. Şirket hisseleri yaklaşık yüzde 6,5 düştü.

Güney Kore’de AI sunucu zincirinin en kritik oyuncularından SK Hynix hisselerinde de yaklaşık yüzde 5,9’luk kayıp yaşandı. Samsung Electronics tarafında ise düşüş daha sınırlı kalsa da hissede aşağı yönlü baskı dikkat çekti.

Bu tablo, piyasanın güvenlik tartışmasını yalnızca yazılım şirketlerine değil, yapay zekâ ekosisteminin tamamına yayılan bir risk olarak okumaya başladığını gösteriyor. Çünkü geliştirme hızının yavaşlaması ihtimali, yalnızca model şirketlerini değil veri merkezi, bellek, depolama ve yarı iletken zincirini de doğrudan etkileyebilir.

Yatırımcı neden şimdi frene bastı

Piyasa uzun süredir yapay zekâ tarafında neredeyse kesintisiz bir büyüme patikası fiyatlıyordu. Bu nedenle en küçük hız kesme ihtimali bile yüksek çarpanla işlem gören hisselerde sert düzeltme yaratabiliyor.

Üstelik tartışma yalnızca şirketlerin kendi tercihiyle sınırlı değil. Güvenlik endişeleri büyüdükçe üçüncü taraf denetimi, daha sıkı raporlama, model değerlendirmeleri ve olası yeni düzenlemeler de gündeme gelebilir. Bu da ürün takvimlerinden yatırım harcamalarına kadar çok geniş bir alanda maliyet artışı anlamına geliyor.

Başka bir deyişle, yatırımcı artık AI’da sadece fırsatı değil freni de fiyatlıyor. Son satış dalgası, bu başlığın teknoloji hisseleri için yeni bir değerleme eşiğine dönüştüğünü gösteriyor.

Türkiye açısından neden önemli

Bu satışın Türkiye’ye etkisi doğrudan hisse bazında değil, küresel teknoloji iştahı ve risk algısı üzerinden izlenecek. AI temasında yaşanacak bir zayıflama, gelişmiş piyasalardaki teknoloji hisselerinden genel risk iştahına kadar daha geniş bir fiyatlamayı etkileyebilir.

Ayrıca yapay zekâ altyapı yatırımlarındaki olası yavaşlama, veri merkezi ekipmanlarından çip talebine kadar çok sayıda küresel teknoloji başlığında beklentileri yeniden şekillendirebilir. Bu da teknoloji odaklı fon akımlarını ve küresel büyüme hikâyesini dolaylı olarak etkileyebilir.

Şimdilik piyasanın verdiği mesaj net görünüyor. Yapay zekâ hikâyesi sürüyor, ancak artık bu hikâyenin önünde yalnızca rekabet değil güvenlik ve denetim başlığı da bulunuyor.