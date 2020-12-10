Airbnb halka arz edildi, değeri 47 milyar dolar oldu

Pandemi nedeniyle gelirlerinde önemli düşüşler yaşanan ev kiralama platformu Airbnb'nin beklenen halka arzı gerçekleşti. Şirket halka arzdan 3,5 milyar dolarlık gelir elde ederken, değerlemesi de 47 milyar dolara çıktı. Airbnb'nin halka arzıyla ABD'de 2020'de gerçekleşen halka arzların büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi.

Airbnb Inc. uzun zamandır beklenen halka arzında belirlenen fiyat aralığının üzerinde değerleme elde ederek 3,5 milyar dolarlık halka arz geliri elde etti. Aribnb 52 milyon adet hisseyi 68 dolardan sattı. Hisseler talep toplama sırasında 56-60 dolardan pazarlanmıştı. Halka arzla birlikte

Airbnb 47 milyar dolarda değerlendi.



Airbnb halka arzıyla birlikte ABD Borsalarında gerçekleşen halka arz büyüklüğü 163 milyar dolara yükseldi.