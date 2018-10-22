AK Parti Sözcüsü Çelik: Her siyasi tartışmada anlaşacağız diye bir şey yok

22 Ekim 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarıyla ilgili olarak "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afla ilgili sözleri) Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız o gün yaptığı konuşmada Sayın Bahçeli'yi ya da MHP'yi kastedecek olsaydı, bizzat MHP'yi zikrederek, Sayın Bahçeli'yi zikrederek konuşurdu." dedi.

Çelik, "Sayın Bahçeli'nin Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı ifadeler siyasi nezaket, nezahet ve yüklenen sorumluluğa uygun bir yaklaşım olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin ifadeleri ile ilgili olarak, "Biz AK Parti camiası olarak bunları kabul etmediğimizi açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." diyerek, "Cumhurbaşkanımıza gösterilmesi gereken saygı AK Parti'nin kırmızı çizgisidir." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MHP ile Cumhur İttifakına dair, "Her siyasi tartışma ve gündemde anlaşacağız diye bir şey yok. Anlaşamadığımız zaman ittifak ortadan kalkacak diye bir yaklaşım da yok." ifadelerini kullandı.

Danıştayın 'öğrenci andı' kararı

Danıştayın 'öğrenci andı' kararı ile ilgili de Çelik, "Bu yapılan iş, ilgili dairenin kendisini yürütmenin, hükümetin yerine koymasıdır. Hükümetin takdir hakkını yok saymasıdır, daha da ileri giderek, hükümetin takdir hakkını bizzat kendisinin kullanmasıdır." dedi.

Çelik, "Bunu, Türklüğün tartışılması haline getirmek sakıncalıdır." ifadelerini kullanarak, "Milli kimlik kapsayıcı, kuşatıcı olmalıdır, kimseyi dışlamamalıdır." şeklinde konuştu.

Kaşıkçı cinayeti

Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili de Çelik, "Hunharca planlanmış, örtbas edilmek için çok gayret sarf edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok komplike bir cinayet." diyerek, "İnşallah sonuçlar ortaya çıkacak, sorumlular cezalandırılacak ve bir daha kimsenin aklından böyle şeyler geçmeyecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA