AK Partili kurmaylardan 'Albayrak' paylaşımı

08 Kasım 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın 'görevi bıraktığı' paylaşımının ardından AK Parti kurmaylarından da açıklamalar gelmeye başladı.

Albayrak'ın istifasının doğru olduğu, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın henüz kabul etmediği, bu nedenle net bir açıklama yapılmadığı iddia ediliyor.

Bu arada, Ankara kulislerinde, Bakan Albayrak’ın göreve devam etmeme kararının TCMB Başkanlığı’nda yapılan görev değişikliği ile ilgili olabileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.

Naci Bostancı: Konu Cumhurbaşkanımızın takdirindedir

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise şu paylaşımı yaptı: "Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir."

Mehmet Muş: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili ve MYK üyesi Mehmet Muş'un paylaşımı da istifanın doğru olduğu yorumlarını güçlendirdi: "Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı: Kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: "Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var."

Albayrak'ın Instagram hesabından görevden ayrılma açıklaması