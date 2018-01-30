Ak Portföy'de Ersarı dönemi
Ak Portföy Genel Müdürlük görevine Mehmet Ali Ersarı atandı.
2008 yılından bu yana Ak Portföy’de Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Ali Ersarı, Ak Portföy Genel Müdürlüğü görevini devraldı. Ak Portföy’de emeklilik ve yatırım fonları yönetimi, portföy yönetimi, strateji ve varlık dağılımı, yapılandırılmış ürünlerden sorumlu olan Ersarı, sermaye piyasalarında 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. Finans sektörünün önde gelen kuruluşlarında üst düzey kademelerde yöneticilik yapan Ersarı, Ak Portföy’e katılmadan önce Royal Bank of Scotland Hazine Direktörü olarak görev yapmaktaydı.
Lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde yapan Ersarı, inşaat mühendisliği yüksek lisansını yine ODTÜ’de, MBA derecesini Bilkent Üniversitesi’nde tamamladı.