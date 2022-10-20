Ak Portföy'den tarım ve gıda teknolojileri fonu

Ak Portföy, son olarak Türkiye'de ve dünyada önemi giderek artan tarım ve gıda sektörüne ilişkin teknolojilerine yatırım imkanı tanıyan Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu'nu tasarruf sahiplerine sundu.

Şirket açıklamasına göre, 170 milyar TL'ye yaklaşan varlık büyüklüğü ile Türkiye'de yatırım yönetimi alanında öne çıkan Ak Portföy, tasarruf sahiplerinin yeni varlık sınıflarına ve yeni temalara kolayca yatırım yapabilmesi için yatırım fonu çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Ak Portföy Tarım ve Gıda teknolojileri Değişken Fonu, dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Nutrien, tarımsal teknolojilerin öncüsü Corteva, gıda işleme ve ticareti şirketi Archer-Daniels-Midland gibi çok uluslu şirketler ile Türkiye'nin inovatif tarım makineleri lideri Türk Traktör gibi önde gelen seçilmiş 20 şirkete yaklaşık olarak eşit ağırlıklı ve tek bir işlemle yatırım fırsatı sağlıyor.

Fon, söz konusu özelliğiyle gerek bireysel gerekse kurumsal yatırımcılara, tarım ve gıda teknolojileri temasına kolayca yatırım yapma imkanı ve sektörünün geleceğine ortak olma olanağı sunuyor.

"Tarımın geleceğini temsil eden şirketlere yatırım olanağı"

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, "Yatırımın Geleceği" ürün ailesine son olarak Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu'nu eklediklerini bildirdi.

Ak Portföy olarak geleceğin dünyasını dönüştürecek temaları "Yatırımın Geleceği" çatısı altında geliştirdikleri fonlarda bir araya getirdiklerini aktaran Ersarı, "Yanı başımızda yaşanan jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliği, her geçen gün artan dünya nüfusu, bu alanda faaliyet gösteren şirketleri giderek daha da önemli hale getiriyor. Tarım ve Gıda Değişken Fonu'muzla sürdürülebilir ve yenilikçi tarım teknolojileri geliştiren, deyim yerindeyse tarımın geleceğini temsil eden önde gelen seçilmiş şirketlere yatırım olanağı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersarı, Fon'un yatırım amacının, dünya nüfusundaki artış ve yükselen hayat standartlarının desteklediği talep çerçevesinde, son dönemde öne çıkan tarım ve gıda teknolojisi alanlarına yatırım yapmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Yatırımcılarımız, Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fonu ile yüksek potansiyelli bir yatırım fırsatı yakalarken, aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe de ortak olacaklar. Ak Portföy olarak aynı zamanda Tarım Teknolojileri Fonu'muza yatırım yapan yatırımcılarımız için 'ecoDrone Teknolojisi ile Geleceğe Bir Tohum' projesini hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir ve yenilikçi çevre teknolojileri girişimi ecording'in geliştirdiği 'ecoDrone' insansız hava araçlarıyla kaybedilen orman alanlarının ağaçlandırılmasını hedefliyoruz. 'ecoDrone' insansız hava araçlarıyla ulaşılması zor alanlara, bu bölgelerde yaşayan ve ekonomik ve sosyal olarak, iklim krizinin olumsuz sonuçlarından doğrudan etkilenen kadınlar tarafından üretilen tohum topları atıyoruz. 'Geleceğe Bir Tohum At' projesiyle tohumları fidana, fidanları ormana dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Ak Portföy'ün "Yatırımın Geleceği" fon dünyasını sürekli çeşitlendirdiğini aktaran Ersarı, "Bu liderliğin bize getirdiği sorumlulukla dünyadaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve tasarruf sahiplerimizin geleceğe yatırım yapmasına, fırsatlardan etkin bir şekilde yararlanmalarına imkan verecek yeni ürünler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.