Akademi Çevre, halka arz süreci için KSS onayını aldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir çevre ve atık yönetimi alanında 20 yıldır faaliyet gösteren Akademi Çevre, halka arz sürecinde kritik bir eşiği aştı.

KSS onayını alan Akademi Çevre, uzun vadeli büyüme stratejisi için önemli bir adım attı. Bu onayla şirket, finansal şeffaflığın yanı sıra sürdürülebilirlik, net sıfır karbon hedefleri, sıfır atık, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi gibi çevresel vizyonlara bağlılığını gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık, halka arz sürecinde önemli bir eşiği daha başarıyla geçtiklerini belirtti.

Işık, "Halka arz sayesinde güçlü yatırımlarla ülkemizin yeşil dönüşüm yolculuğuna katkı sunmanın yanı sıra 20 yıllık deneyimimizi, çevreye ve geleceğe duyarlı projelerle sunacağız. KSS onayı, hem yatırımcılarımız hem de toplum için şeffaf, sürdürülebilir ve güvenilir bir gelecek inşa etme yolunda güçlü bir adım" değerlendirmesinde bulundu.