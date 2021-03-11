Akaryakıt stoklarında keskin düşüş petrol fiyatlarını artırdı

ABD Enerji Bakanlığı'ın açzıkladığı haftalık verilerin 5 Mart haftasında benzn stoklarında 11,9 milyon varil düşüş olduğunu ortaya koyması ham petrol fiyatlarına destek verdi. Bunun yanı sıra, ABD'de 1,9 trilyon dolarlık koronavirüs yardım paketinin Kongre'den geçerek imza için Başkan Biden'in önüne gitmesi de fiyatların yükselmesinde rol oynadı.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah 68,60 dolar seviyesini gördü ve şu sıralarda düne göre 59 cent artışla 68,49 dolardan işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 56 cent artışla 65,0 dolar/varil seviyesinde.



Analistler, Brent petrolünde 68,50 dolar/varil direnç seviyesinin üzerinde kalınabilmesi halinde 69,30 dolar seviyesini doğru bir hareketin olabileceğine dikkat çekiyorlar. Aşağı hareketlerde ilk destek 67,94 dolar seviyesinde.