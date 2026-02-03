Akbank bilançosu sonrası hedef fiyatlar yukarı revize edildi

Akbank'ın 2025 yılına ilişkin 12 aylık finansal sonuçlarını seans kapanışının ardından açıklamasının ardından, aracı kurum ve bankalar hisseye yönelik tavsiye ve hedef fiyatlarını güncelledi.

Yapılan değerlendirmelerde, beklentilerin genel olarak olumlu seyrini koruduğu ve hedef fiyatların ağırlıklı olarak yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

11 aracı kurum ve bankadan 6'sı hedef fiyatını artırdı

Finansal sonuçların ardından rapor yayımlayan 11 aracı kurum ve bankadan 6'sı Akbank için hedef fiyatını artırdı.

TERA Yatırım, hedef fiyatını 107,18 TL seviyesinde tutarken tavsiyesini 'endeks üstü getiri' olarak sürdürdü.

Alnus Yatırım, hedef fiyatını 87,37 TL'den 112,83 TL'ye yükseltti ve 'tut' tavsiyesini korudu.

Garanti BBVA Yatırım ise hedef fiyatını 105 TL'den 124,6 TL'ye çıkarırken, 'endeks üstü getiri' görüşünü muhafaza etti.

GCM Yatırım hedef fiyatını 97 TL'den 119 TL'ye yükseltirken, İş Yatırım 96 TL'den 118 TL'ye çıkardı ve 'al' tavsiyesini sürdürdü.

PhillipCapital, hedef fiyatını 112,4 TL olarak belirlerken tavsiyesini endekse paralel getiri olarak açıkladı.

Şeker Yatırım ise 108,1 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini korudu.

Diğer yandan Ahlatcı Yatırım hedef fiyatını 97,7 TL'den 114,2 TL'ye, Pusula Yatırım ise 96,53 TL'den 107,4 TL'ye yükseltti; her iki kurum da 'al' tavsiyesini sürdürdü.

Yapı Kredi Yatırım, 102 TL hedef fiyatla 'al' görüşünü korurken, TEB Yatırım 110 TL hedef fiyat ve 'endeks üstü getiri' tavsiyesini yineledi.

Öte yandan Gedik Yatırım, güçlü performansın ardından kar realizasyonu gerekçesiyle Akbank'ı model portföyünden çıkardığını açıkladı.