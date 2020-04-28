Akbank, ekonomiye 275 milyar lira destek sağladı

28 Nisan 2020

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 2020 birinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Öncelikle COVID-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyor, salgından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu olağanüstü mücadelede ön saflarda yer alan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Akbank olarak sağlam finansallarımız, güçlü teknolojik altyapımız ve nitelikli çalışanlarımızla bu olağanüstü süreçte önceliğimiz kesintisiz hizmet ve müşterilerimizin yanında olmak” dedi.

Akbank’ın salgına karşı attığı adımlara değinen Binbaşgil, “Salgının ilk günlerinden itibaren, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve kesintisiz hizmet ilk önceliğimiz oldu. Yaşanan bu olağanüstü süreç bize yaptığımız kapsamlı yatırımların ne kadar önemli ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Gelişmiş dijital altyapımız sayesinde hizmetlerimiz hiç aksamadı. Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, bu sayede hızla uzaktan çalışmaya başladı. Sahada hizmet vermeye devam eden çalışanlarımız için de başta sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları olmak üzere birçok önlem aldık. Tüm Akbanklılar büyük bir özveriyle müşterilerimizin her türlü ihtiyacı için onların yanında olmayı sürdürüyor. Bu zorlu süreçte ülkemizin, toplumumuzun, müşterilerimizin yanında olmanın ve onların hayatlarını kolaylaştırmanın öneminin farkındayız” dedi.

"Müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz’’

Salgın sürecinde Akbank’ın müşterilere sunduğu imkanlarla ilgili olarak Binbaşgil, “Akbank 72 yıllık bir banka ve müşterileri sayesinde var. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerinin her zaman yanında olmaya devam edecek. Bu zorlu süreci müşterilerimizle birlikte geride bırakacağız” dedi.

Müşterilere sunulan imkanlara dair Binbaşgil, “Bireysel ve tüzel müşterilerimiz anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep ettikleri takdirde mevcut koşullarla öteleyebilmektedirler. Bu çerçevede bugüne kadar, 340.000’e yakın müşterimizin yaklaşık 550.000 adet kredisinin ötelemesini gerçekleştirdik. Bu kredilerin anapara tutarı yaklaşık 14 milyar TL, vadesi gelen tutar ise yaklaşık 3 milyar TL oldu. Aynı zamanda Akbank olarak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınan Hazine destekli ve Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne de katıldık. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde, müşterilerimizin bütün taleplerini büyük bir titizlikle ve hızla incelemeye ve onlara destek olmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Hakan Binbaşgil, dijital bankacılık ile ilgili olarak, “Dijitalleşme trendinin, tüketici alışkanlıklarını hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdiği dünyamızda Akbank olarak uzun vadeli bakış açımızdan hiçbir zaman ödün vermedik. Uzun süredir bütünsel bir dijitalleşme stratejisini hayata geçiriyoruz. Hizmet modellerimizi ve iş yapış şekillerimizi sürekli olarak yeniden ele alıyor ve tasarlıyoruz. Sadece geçtiğimiz yıl, 200 milyon doların üzerinde teknoloji ve altyapı yatırımı yaptık. Oluşturduğumuz vizyonun ve yaptığımız yatırımların karşılığını bugün müşterilerimizle bir-likte alıyoruz,” dedi.

Bu süreçte Akbank’ın dijital hizmetlerinin daha da erişilebilir olmasına özen gösterdiklerini belirten Binbaşgil, sözlerini şöyle sürdürdü: “Salgının ilk günlerinde hızla aksiyon alarak müşterilerimizin sağlığı için birçok önlemi ve kolaylığı hayata geçirdik. Örneğin, Müşteri İletişim Merkezimizi arayan sağlık çalışanı veya 65 yaş üstü müşterile-rimiz sistem tarafından otomatik olarak tanınıyor ve hiç beklemeden doğrudan bir temsilciye bağlanıyor.”



‘’Salgın sürecinden de aldığımız öğrenimlerle artarak sürdüreceğiz’’

Hakan Binbaşgil, Akbank Mobil’in bankada yapılan toplam finansal işlem adetlerindeki payının %7 oranında arttı-ğını belirtti ve ekledi: “Kart borcu ödeme, para transferi gibi finansal işlem yapan mobil müşteri sayımız geçtiğimiz yılın başına göre %24 arttı. İhtiyaç kredisi ve kredi kartı satışlarımızda direkt kanallarımızın payları zaten oldukça yüksekti. Fakat salgın ile birlikte bu paylar da %80’leri aştı.



Bu süreç sonrasında tüm şirketler gibi bankalar da çok daha çevik, daha hızlı karar alan, daha anlamlı dijital dene-yimler yaratan ve daha verimli çalışan kurumlara dönüşmek zorundalar. Biz de bu ‘yeni normal’in getireceklerini bugünden öngörmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu bilinçle müşterilerimiz için yeni dijital servisler geliştirmeye ve hızlı bir şekilde bunları hayata geçirmeye devam ediyor. Dijitale verdiğimiz önemi, salgın sürecinden de aldığımız öğrenimlerle artarak sürdüreceğiz. Euromoney tarafından 2019 yılında “Dünyanın En İyi Dijital Bankası” seçilen Akbank, ülkemizde ve dünyada, bankacılıktaki dijital dönüşüme liderlik etmeye devam edecek” dedi.

“2020’nin ilk çeyreğinde ekonomimize sağladığımız kredi desteği 275 milyar TL”

Binbaşgil, “Bu zorlu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 232 milyarı nakdi olmak üzere toplam 275 milyar TL oldu. Toplam mevduatımız 271 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 421 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,4 düzeyine ulaşan güçlü sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesi ve gelişmesine destek olmayı şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Akbank’ın piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen sendikasyon kredisini başarıyla yenilediğini belirten Binbaşgil, “Likidite ve döviz kaynağına erişimin zorlaştığı bir dönemde, ekonomimize kaynak sağlamak için çıktığımız uluslararası piyasalarda yine büyük ilgi gördük. Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını Mart 2019 kredisine kıyasla ABD Doları kısmında 25 bps, Avro kısmında 40 bps düşürmemize rağmen, bankalardan gelen güçlü talep sonrası sendikasyon tutarımızı hedeflediğimizin üzerinde, 605 milyon Dolar olarak yeniledik. Uluslararası borçlanma piyasalarında ilgiyle karşılanan işlemimize 15 ülkeden 29 banka katıldı. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank’a ve ülkemize duydukları güvenin göstergesi.” dedi.

“Hep birlikte bugünleri geride bırakacağız’’

Akbank’ın, Türkiye’nin geleceği için yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de Türkiye reel sekötürünü desteklemeyi sürdüreceğinin altını çizen Binbaşgil, sözlerine şöyle son verdi: “Nitelikli çalışanlarımız ve güçlü teknolojik altyapımız ile her türlü olumsuzluğa karşı dirençli ve hazırlıklıyız. Akbank olarak sorumluluk bilinci ve dayanışma kültürümüzle hep birlikte bugünleri geride bırakacağımıza yürekten inanıyoruz. Müşterilerimiz ve hissedarlarımıza bizlere duydukları güven; çalışanlarımıza özverili performansları için teşekkür ederim.”