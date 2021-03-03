Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Vatandaş döviz satım tarafında

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Bloomberg HT televizyonuna konuk oldu ve sektörün gündemindeki gelişmeleri değerlendirdi. Binbaşgil'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

2021 daha iyi bir sene olacak. Hepimizin beklentisi bu konuda paralel. İlk yarıda faizler daha yüksek seyredecektir. Ama ilk yarının ardından faiz seviyeleri gerilecektir.

TCMB enflasyonla mücadelede elindeki araçları kullanmaktan çekinmeyeceğini söylüyor. Burada Mart-Mayıs enflasyonu önemli olacak. Ama TCMB bir yere kadar buna müdahale edebilir, buna bütünsel bakmak lazım. Ama gördüğüm kadarıyla süreç koordine ilerliyor. Enflasyonla mücadelede TCMB ile birlikte hareket etmeliyiz.

Yüksek faiz ortamını bankalar da sevmez



Sektöre baktığınız zaman net faiz marjlarında bir darboğazdan geçiliyor. Düşen faiz ortamı hepimizin sevdiği bir şeydir. Burada hepimiz taşın altına elimizi koymalıyız. Bankacılar burada konuya orta ve uzun vadeli bakarlar. Enflasyon meselesinden bir an önce kurtulmamız lazım. Büyüme rakamımız çok iyi, bu alkışlanacak bir şey. Ama bunu nasıl sürdürülebilir, cari açık vermeden yapabiliriz. Asıl soru bu.

Kredi maliyetleri para maliyetleri ile bağlantılı. Oradan sonunda yine enflasyona geliyoruz. Yılın ilk yarısında enflasyonla faizler paralel olarak yüksek seyredecektir. Bizim de mevduat faizlerinde yüzde 19'u gördüğümüz durumlar oldu.

2021'de kredi talebinin de az olduğunu görüyoruz. TL kredilerde bir büyüme söz konusu değil.

Vatandaş döviz satım tarafında



Kur tahmini yapmak zor. Reel faiz artı noktaya gelince kendi paramıza olan güven arttı. Geçen sene ciddi bir dolarizasyon vardı, neredeyse 40 milyar dolarlık bir rakamdan söz ediyoruz. Biz burada ters bir trend görüyoruz. Yılbaşından bu yana bizim bankaların rakamlarına bakıldığında vatandaş döviz satım tarafında. Kurumlar da döviz yükümlülüklerini azalttılar. Ama yine de bu tarafta pozisyon kapatmak için fırsat buldukça talep gösteriyor. Ame nette trendi iyi görüyorum.

Dışarıdan para akışlarında da pozitif bir trend görüyoruz. Ama ben daha da iyi olacağını düşünüyorum. Uzun vadeli yatırımcılar hala piyasamızı test ediyor. Bir ara yabancıların hissedeki payı yüzde 73'lerdeydi. Ama şimdi yüzde 43'lere geldi. DİBS tarafında da gidilecek yolumuz var. Ama orada da tutum değişiyor. Sabırlı olmamız gerekiyor. Kolay bir ortamda değiliz. Bunu dengede tutmak da maharet istiyor. Ama başka çözüm de yok.