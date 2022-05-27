Akbank, KOBİ’leri ‘Dönüşüm Akademisi’ ile geleceğe hazırlayacak

Akbank, bankacılık ürünlerinin yanı sıra KOBİ’leri geleceğe hazırlamak için Akbank Dönüşüm Akademisi’ni hayata geçirdi. Dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere pek çok konuda eğitimi KOBİ’lerle buluşturacak olan Akbank Dönüşüm Akademisi’nin lansmanı bir zirve ile yapıldı.



Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, yılın başında Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek çok kapsamlı bir KOBİ hareketi başlattıklarına işaret ederek, "KOBİ’lerin kanal tercihlerinde mobile yönelim eğilimi dikkat çekiyor. Biz de KOBİ’lerimize Akbank Mobil üzerinden hızla ayrıcalıklı bir hizmet sunmaya başladık." dedi.



Geleneksel ‘KOBİ Bankacılığı’ tanımının ötesine geçen, bankacılık ürünleri ve bankacılık dışı avantajlar içeren paketlerle KOBİ’lerin tüm ihtiyaçlarına tek elden yanıt verdiklerini kaydeden Binbaşgil, şunları aktardı: “Başlattığımız KOBİ hareketinin önemli unsurlarından biri de ‘Akbank Dönüşüm Akademisi’. KOBİ’lerimizle geleceğe bu akademinin çatısı altında hazırlanıyoruz. Onlara dijital ve yeşil dönüşümlerinde destek olurken, seminerler, eğitim programları, networking fırsatları ve iş birlikleri sunuyoruz. Türk ekonomisi için birlikte hareket etmenin ve birlikte üretmenin öneminin bilinciyle, başta e-ticaret, e-ihracat, dijital pazarlama, finansal kaynak yönetimi ve kriz yönetimi olmak üzere birçok programı KOBİ’lerimizle buluşturmayı sürdüreceğiz.”

Akademi, şirketleri global pazarlara hazırlayacak

Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise KOBİ’leri finansal, dijital ve yeşil dönüşüm konusunda harekete geçirmek ve güçlendirmek için kurdukları Akbank Dönüşüm Akademisi'nin ticaret hacmini artırmak, işini büyütmek, global pazarda yer edinmek ve ticari faaliyetlerinde dijital dönüşümü hızlandırmak isteyen şirketleri beklediğini belirtti.



Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa da Dönüşüm Akademisi ile KOBİ’lerin farklı iş birlikleri içerisinde olma, birbirlerinden öğrenme ve pazarda yerini alma fırsatı bulmasını da hedeflediklerini aktardı.



Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce ise KOBİ Hareketi ile KOBİ müşterileri için sundukları ürün ve servisler sayesinde alışılagelmiş KOBİ bankacılığı tanımlarının ötesine geçerek, müşterilerin ihtiyacını henüz oluşmadan görüp hızla karşılamaya başladıklarını ifade etti.