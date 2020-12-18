Akbank, Les Ottomans Oteli'ni icradan 430 milyon TL'ye satın aldı

Akbank, İstanbul Ortaköy'deki Les Ottomans Oteli'ni alacağına mahsuben icra satışında 430 milyon TL bedelle aldığını açıkladı. Kredi için banka kayıtlarında özel karşılık ayrıldığını belirten Akbank, tapu tescili sonrasında otelin yatırımcılara satılmasının planladığını duyurdu.

Basında yer haberlere ilişkin banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bankamızın Unit Investment NV firmasına kullandırmış olduğu kredinin teminatı olan İstanbul Ortaköy'de bulunan Les Ottomans Oteli, 17 Aralık 2020 tarihinde yapılan icra satışında 430 milyon TL bedel ile Bankamız tarafından alacağa mahsuben alınmış olup, hukuki süreci devam etmektedir. Söz konusu kredi için Bankamız kayıtlarında özel karşılık ayrılmış olup, ilave karşılık etkisi doğmayacaktır. Tapunun Bankamız adına tescili sonrasında, otelin yerli ya da yabancı yatırımcılara satılması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.