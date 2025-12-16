Akbank Mobil’de yeni dönem

Akbank, mobil uygulamasına eklediği Güvenlik Merkezi ile müşteri ve cihaz ayarları, “Beni Arayan Akbank mı?” doğrulaması, acil durum bildirimleri ve güvenlik ipuçları gibi tüm güvenlik işlemlerini tek menü altında birleştirdi. Bu sayede mobil bankacılık deneyimi daha hızlı, sade ve kontrol edilebilir hale geldi.

“Beni Arayan Akbank mı?”

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, mevcut 31 güvenlik fonksiyonunun 11 yeni özellikle güçlendirildiğini belirterek, Güvenlik Merkezi’nin müşteri odaklı inovasyon yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yeni menüde; son giriş bilgileri, cihaz listeleri, güvenlik uyarıları ve bilgilendirici ipuçları tek ekranda sunuluyor. Acil durumlarda kart dondurma, harcama itirazı ve müşteri hizmetlerine hızlı erişim sağlanırken, “Beni Arayan Akbank mı?” özelliğiyle aramaların doğruluğu anında teyit edilebiliyor.