Akbank Private Banking "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülünü kazandı

Akbank Private Banking, Financial Times Grubu yayınlarından PWM ve The Banker tarafından düzenlenen Global Private Banking Awards 2022'de yine "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin değişen davranış ve beklentilerine cevap vermek, geleceğin ürün ve hizmetleriyle birinci sınıf bir müşteri deneyimi sunmak amacıyla çalışıyoruz. Güçlü markamız, çalışanlarımız, hizmetlerimiz ve geniş ürün yelpazemiz sayesinde müşteri sayımız da her geçen yıl artıyor. Bizim için ‘varlık’ yalnızca finansal alana sıkışmış bir kavram değil, kültür ve değerleri de içeren eşsiz bir miras. Bu bilinçle müşterilerimize finansal olarak destek verdiğimiz gibi, aile değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için de yardımcı oluyoruz. Bütün bu çalışmalarımız sonucunda müşterilerimizle kurduğumuz yıllar süren bağlar bizim için en büyük ödül. Müşterilerimizin hayatına değer katan çalışmalarımız, her yıl ulusal ve uluslararası alanda farklı kategorilerde bize ödüller kazandırıyor. Aldığımız bu ödüllerle gurur duyuyoruz."