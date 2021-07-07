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Akbank: Sistemleri kademeli olarak devreye alacağız

Akbank, hizmet kesintilerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Banka, sistemlerin önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye alınacağını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Akbank, dünden bu yana süren hizmet kesintilerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Banka, sistemlerin önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye alınacağını duyurdu.

Açıklamada, teknoloji iş ortakları ile sorunun giderilmesi için aralıksız çalışıldığı belirtilirken, "Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz" denildi.

Öte yandan banka bu sabah yaptığı açıklamada, kredi ve kredi kartı ödemelerini bir gün faizsiz olarak ötelediklerini duyurmuştu.

Açıklamada siber saldırı iddialarını reddedilmiş, kesintilerin banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığı ifade edilmişti.

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