Akbank, takipteki alacaklarını sattı
Akbank, takipteki 714,5 milyon liralık kredi alacaklarını 32,8 milyon liraya iki varlık yönetim şirketine sattığını açıkladı.
Akbank takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon TL’ye İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.
Bankadan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.”