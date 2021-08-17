Akbank, yeni bir 'ilk'e imza attı

Akbank Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile yeni bir kaynak için 100 milyon dolar tutarında anlaşma imzaladı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, 7 yıl vadeli elde edilen kaynak, COVID-19'dan olumsuz etkilenen KOBİ'lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacak.

Akbank'ın Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan kaynak sağlayan ilk Türk mevduat bankası olduğunu belirten Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, "Sektörümüz için örnek teşkil eden işlemlerle bankamızın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da yukarı taşımak öncelikli hedeflerimizden biri. AIIB ile imzaladığımız bu anlaşmayla son bir yılda sağladığımız sürdürülebilirlik temalı fonlamayı 1.7 milyar doların üstüne çıkardık" dedi.