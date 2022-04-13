Akbank'a 342,5 milyon dolar ve 329 milyon dolarlık yeni kaynak

Akbank AKBNK.IS, uluslararası piyasalardan 342.5 milyon dolar ve 329.3 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağladı.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, kredinin toplam maliyetinin dolar ve euro kısımlar için sırasıyla Sofr (teminatlı gecelik faiz oranı) artı %2.75 ve Euribor artı %2.10 olduğu belirtildi.

Bankadan yapılan yazılı açıklamada Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Bankalardan kredi yenileme tutarımızın yaklaşık yüzde 108'ine karşılık gelen taleple sendikasyon kredimizi hedefimizin üzerinde, 700 milyon doları karşılığı bir tutarla yeniledik" dedi.

Sendikasyon işlemine 15 ülkeden 32 banka katıldı.