Akbank’ın sendikasyonu 800 milyon dolara yükseldi

25 Ekim 2020

Akbank, yaptığı açıklama ile Ekim 2020 sedikasyonunu yeni katılımlarla 800 milyon dolara yükselttiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 14 Ekim’de Kamyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasıyla piyasalara duyurulan yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki sendikasyon kredisi yeni bankaların katılımıyla daha da arttı. Yeni katılımlar sonrası sendikasyon kredisini yenileme oranı da yüzde 95 seviyesine çıktı.

Açıklamada, "Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine bir kez daha “akordiyon” özelliği katan Akbank, sendikasyon sözleşmesinin imza tarihinden itibaren taahhüt süresi içinde sendikasyona katılmak isteyen, ancak süre kısıtı nedeniyle kredi süreçlerini henüz tamamlayamayan bankaların da işleme katılmalarına fırsat tanıdı. COVID-19 salgınının finansal piyasaları ve ekonomileri olumsuz etkilemeye devam etmesine rağmen sendikasyon, 19 ülkeden 36 bankanın katılımıyla 800 milyon dolara yükseldi." denildi.