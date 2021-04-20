Akbank’ın yeşil bono ihracına ödül
Akbank, ağustos ayında gerçekleştirdiği ilk yeşil bono ihracı ile MTN Awards 2020'de 'Yılın İşlemi' ödülünü kazandı.
Akbank, ağustos ayında gerçekleştirdiği 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil bono ihracı ile MTN Awards 2020’de "Sosyal Yönden Sorumlu Yatırım: Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir" kategorisinde "Yılın İşlemi" ödülüne layık görüldü.
Banka, ihraç sonrası hazırladığı Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ile finansman sağlayacağı sürdürülebilir projelerle ilgili yeşil ve sosyal uygunluk kriterlerini de yayınladı.
Öte yandan bankanın açıklamasında, Akbank’ın sürdürülebilir finansmana dayalı borçlanma işlemlerinin toplam borçlanma içindeki payını 2021 yıl sonunda %30’a çıkarmayı hedeflediği belirtildi.