Akbank'tan 322 milyar lira kredi desteği

27 Ekim 2020

Akbank, 2020 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Akbank, ekonomiye 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL destek sağladı.

Toplam mevduatını 894 milyar liraya çıkaran bankanın, aktifleri 486 milyar TL'ye ulaştı. Bankanın 9 ayda 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti

Akbank’ın 2020 yılı ilk dokuz ayındaki finansal sonuçları üzerinde değerlendirme yapan Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Küresel düzeyde yaşanan pandemi nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Ekonomimiz ile ilgili alınan birçok tedbirin ardından, son zamanlardaki normalleşme adımları önümüzde hızlı bir toparlanma ve büyüme süreci olduğuna işaret ediyor. Türk bankacılık sektörü kararlı duruşuyla ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürüyor. Akbank da sağlam finansalları, güçlü teknolojik altyapısı ve nitelikli çalışanlarıyla bu olağanüstü süreçte ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam edecektir”

“Bu yılın ilk dokuz ayında ekonomimize 322 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, açıklamalarına şöyle devam etti: “Ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 276 milyarı nakdi olmak üzere toplam 322 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 294 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 486 milyar TL’ye ulaştı. Bankamız, 1 milyar 498 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 409 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bu yıl ayrılmış olan 500 milyon TL serbest karşılık ile toplam serbest karşılık tutarı 1 milyar 150 milyon TL’ye ulaştı.”

“Sendikasyon piyasasını tekrar açan banka olarak Türk bankacılık sektörü için bir referans oluşturduk”

Akbank’ın başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Binbaşgil, “Türk bankacılık sektörünün yılın 2. yarısındaki sendikasyonları için referans oluşturan işlemimizle sendikasyon piyasasını tekrar açan banka olduk. 19 ülkeden 36 bankanın katılımıyla yaklaşık 800 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık. Geçtiğimiz yılın işleminde yer almayan Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 9 yeni banka da bu işleme katıldı. Yeni katılımlar sonrası sendikasyon kredisini yenileme oranı da %95 seviyesine çıktı. Bu zorlu dönemde yatırımcıların işlemimize gösterdikleri ilgi Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duyulan güvenin bir sonucudur” dedi.

‘‘Sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atıyoruz’’

Sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Binbaşgil, “Akbank, tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından, Türk bankacılık sektörünün 4 yıl 110 gün vadeli 50 milyon ABD doları tutarındaki ilk Yeşil Bono ihracını da gerçekleştirdi. Bu finansman ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişine de destek verecek” açıklamasında bulundu.

“Teknoloji ve inovasyona yıllardır önemli yatırımlar yapıyoruz”

Teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşme trendinin tüketici alışkanlıklarını hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde değiştirdiğinin altını çizen Binbaşgil, “Geleceğin bankacılığı vizyonumuzla teknoloji ve inovasyona yıllardır büyük yatırımlar yapıyoruz. İçinden geçtiğimiz süreç, bize yaptığımız yatırımların ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Sağlam dijital altyapımız sayesinde, şubelerimizde pandemi nedeniyle azalan müşteri trafiğine rağmen, toplam işlem adetlerinde artış yaşıyoruz. Akbank Mobil üzerinden yapılan finansal işlem adedi %62 oranında arttı” ifadelerinde bulundu.

“Sektöre yenilikler getirmeye devam ediyoruz”

Binbaşgil sözlerini şöyle sürdürdü, “Dijitalleşmenin hızla yaygınlaştığı ve müşterilerimizin dijital çözümlere daha çok rağbet etmeye başladığı bu dönemde Türkiye’de kredi kartlarında ‘Digital First’ programını hayata geçiren ilk banka olduk. Artık müşterilerimiz başvuruları onaylanır onaylanmaz kart bilgilerini Axess Mobil ve Akbank Mobil üzerinden hemen görüntüleyebiliyor ve kartlarını anında kullanabiliyorlar. Yeni kart tasarımımızla da müşterilerimize, daha sade ve yenilikçi bir deneyim yaratmayı hedefledik ve Türkiye’nin ilk numarasız kredi kartlarını müşterilerimize sunduk. Salgın döneminde gösterdiğimiz bu önemli başarıların arkasında, yıllardır inovasyona verdiğimiz önem, teknolojiye yaptığımız büyük yatırımlar ve dijitalleşme yolunda ödünsüz yürüttüğümüz çalışmalarımızın büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Sınırlarını aşan global bir marka olarak ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz”

“Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası unvanına layık görülen ilk Türk bankası olmaktan gurur duyuyoruz”

Akbank’ın uluslararası boyuttaki en yeni başarısına değinen Binbaşgil, “Dünyanın en saygın finans yayın gruplarından Euromoney tarafından, dünyadaki ülkelerin 160’tan fazlasını, dünya nüfusunun ise neredeyse %85’ini temsil eden bir coğrafyanın en iyi bankası seçilmekten dolayı gurur duyuyoruz. ‘Gelişmekte Olan Piyasaların En İyi Bankası’ unvanına layık görülen ilk Türk bankası olarak, bu ödülü ülkemize ve ülkemizin güçlü bankacılık sektörüne kazandırdığımız için çok mutluyuz. Aldığımız bu uluslararası ödül ile çıtayı yükselttik. Bu başarının bize yüklediği sorumlulukla ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Başarımızda payı olan Akbanklılar başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı bir kez daha kutlar, hepsine teker teker teşekkür ederim” dedi.