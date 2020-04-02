Akbank’tan 560 milyon dolarlık sendikasyon

02 Nisan 2020

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye piyasalarına yaklaşık 560 milyon dolar kaynak sağladı. Akbank’ın 1 yıl vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+%2,25 ve Euribor+%2,00 olarak gerçekleşti. Bankanın bu başarılı işlemine 12 ülkeden 24 banka katıldı.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının, finansal piyasalarla birlikte reel ekonomilere ve günlük yaşama da olumsuz yansıdığını belirterek “Likiditeye ve döviz kaynağına erişimin zorlaşmasının yanı sıra, birçok şirket ve bankanın uzaktan erişim yöntemiyle çalışma düzenine geçişi de sendikasyon kredilerinin onay süreçlerini etkiliyor. Böylesi zorlu bir ortamda bankamız bir kez daha sendikasyonunu başarıyla yeniledi” dedi.

Piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen, geçen Mart 2019’daki sendikasyon kredilerine kıyasla, faizi ABD Doları kısmında 25 baz puan, Euro kısmında 40 baz puan azalttıklarını vurgulayan Binbaşgil, şunları söyledi: “Yüksek belirsizlik ortamına ve faiz oranını düşürmemize rağmen sendikasyon kredimiz bankalardan bir kez daha ilgi gördü. 12 ülkeden 24 bankanın katılımıyla yaklaşık 560 milyon Dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladık.”

Sendikasyona akordiyon özelliği eklendi

Piyasalardaki gelişmeleri göz önüne alarak esneklik sağlamak amacıyla sendikasyon kredilerine sektörde “akordiyon” diye bilinen yeni bir özelliği de eklediklerinin altını çizen Binbaşgil, “Bu yenilikçi yaklaşımımızla, sendikasyon sözleşmemizin imza tarihinden kredi çekiliş tarihi olan 9 Nisan’a kadar, çalışma saati kısıtı nedeniyle işleme katılmaya geç kalan bankaların da sendikasyonumuza dahil olmasına imkan tanıdık. Böylelikle potansiyel kreditör bankaların kredi süreçlerini ve değerlendirmelerini daha esnek bir zaman diliminde yapmasına fırsat verdik. İşlemimizin bu özelliği sayesinde, bugün imzaladığımız tutarın üzerine kredi çekiliş tarihine kadar gelecek katılımlar da eklenecek ve sendikasyon nihai tutarı 9 Nisan’da belli olacaktır. Yenilediğimiz sendikasyon kredisi, uluslararası piyasaların bu zorlu dönemde bile Akbank’a ve ülkemizin bankacılık sektörüne duydukları güvenin bir göstergesidir” dedi.