Akbank'tan 9 ayda 4 milyar TL kâr

25 Ekim 2019

Akbank, 2019 yılı üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde edildi.

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın 2019 üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, “Makro ekonomik göstergelerde iyileşme gözlemliyoruz. Önümüzdeki dönem devam etmesini beklediğimiz enflasyondaki düşüş de iyileşme sürecine katkıda bulunacak ve iç talebe olumlu yansıyacaktır. Bankacılık sektörümüz bu dönemde kuvvetli yapısı, güçlü sermaye yeterliliği ve likiditesiyle ekonomimizin gelişimi için kapasite yaratmaya devam etti. Biz de Akbank olarak sağlam finansallarımızla sağlıklı sonuçlar elde etmeyi başardık. Türkiye’nin geleceğine olan inancımız ve güçlü sermayemizle ülkemize desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

"Ekonomiye 259 milyar TL kredi desteği sağladık”

Binbaşgil, şöyle devam etti: “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardık.Toplam mevduatımız 236 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 182 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 4 milyar 28 milyon TL konsolide net kar elde etti.”

"Sendikasyon kredileriyle piyasaya öncülük ettik"

Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın ekim ayında başarıyla tamamladığı sendikasyon işlemiyle ilgili olarak, “700 milyon dolar hedefiyle çıktığımız sendikasyon kredisine yabancı bankalardan hedefin yaklaşık yüzde 143’ü kadar, 1 milyar doların üstünde talep geldi. Akbank, sendikasyon tutarını artırarak Türkiye piyasalarına 810 milyon dolar kaynak sağlamış oldu.Geçtiğimiz Eylül 2018’deki sendikasyon kredimize kıyasla faiz maliyetlerini düşürerek yeniledik ve sendikasyon kredisi fiyatlamalarını belirleyerek bir kez daha piyasaya öncülük ettik. Faiz oranını düşürmemize rağmen yabancı bankalardan yoğun ilgi geldiğini gördük. Talep, fiyatlama ve katılımcı sayısındaki bu olumlu gelişmeler, uluslararası piyasaların Akbank’a ve Türkiye bankacılık sektörünün istikrarına olan inancının bir göstergesi” dedi.

"Ülkemizin potansiyeline inanıyoruz"

Akbank’ın nitelikli kadrosu ve sektöre sunduğu yeniliklerle değer yaratmayı sürdüreceğini belirten Binbaşgil, “Yeni Nesil Akbank olarak adlandırdığımız kapsamlı dönüşüm programımız ile teknolojik altyapımıza ve Akbanklılara önemli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Ülkemizin potansiyeline inanıyor, geleceğin bankacılık anlayışına uygun şekilde bugünden geleceğe hazırlanıyoruz. Yenilenen Akbank Mobil ile müşterilerimize yepyeni bir mobil bankacılık deneyimi sunmaya başladık. Önümüzdeki dönemde de önemli ve yenilikçi projelerimizle müşterilerimizin finansal hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz. Akbanklılara gayretli çalışmalarıve yüksek performansları; müşterilerimiz ve hissedarlarımıza Akbank’a duydukları güven için teşekkür ederim” dedi.