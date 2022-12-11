Akbank'tan BlindLook ile iş birliği

Akbank, görme engelliler için teknolojiler geliştiren bir sosyal girişim olan BlindLook ile önemli bir iş birliğine imza attı. BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı Sesli Simülasyon, görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor, görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor. Ekran okuyucu programlarla uyumlu çalışan bu teknoloji, görme engelli kullanıcılara Akbank'ın Mobil ve Internet uygulamalarını kullanırken izlemesi gereken adımları sesli bir biçimde aktarıyor ve onları yönlendiriyor. Bu yönlendirmeler sayesinde Akbank'ın online platformlarına özgürce erişebilen kullanıcılar, ürün ve hizmet seçenekleri arasında dilediğince gezinebiliyor.

İş birliği hakkında konuşan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şu açıklamada bulundu: “Akbank olarak sürdürülebilirlik ilkesini kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimizin ana alanlarından biri İnsan ve Toplum. Çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımımız çerçevesinde aksiyonlarımızı artırarak sürdürüyoruz. Tüm müşterilerimizin eşit imkanlarla bankacılık hizmetlerine ulaşabiliyor olması bizim için çok önemli. Görme engelli müşterilerimizin de bankacılık işlemlerini özgürce yapabilmeleri amacıyla BlindLook ile iş birliği yaptık. Bu kapsamda BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı sesli simülasyon teknolojisi ile daha fazla sayıdaki görme engelli müşterimizin Akbank Mobil ve İnternet’i rahatça kullanacağına inanıyoruz. Eyebrand sertifikalı bir marka olmaktan gurur duyduğumuzu söylemek isterim.”