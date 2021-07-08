Akbank'tan çalışma saatlerinde değişiklik

Akbank, hizmetlerinde yaklaşık 2 gün süren sorunun giderilmesinin ardından banka çalışma saatlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Banka, şubelerinin 8-9 Temmuz tarihlerinde öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında saatleri arasında kesintisiz hizmet vereceğini duyurdu.

Akbank'ın bu sabahki açıklamasında tüm kanalların hizmete açıldığı belirtilerek, "Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz. Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Banka, 6 Temmuz'da başlayan hizmet kesintilerinin banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklandığını duyurmuştu.