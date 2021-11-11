Akbank'tan EBRD ve IFC ile 4 yeni anlaşma

Akbank, EBRD ve IFC ile KOBİ'lere yönelik iki yeni kredi anlaşmasının yanı sıra, dış ticaret işlemleri ve orta ölçekli işletmelerini finansman ihtiyacını destekleyecek toplam dört yeni anlaşma imzaladı.

Akbank'tan yapılan açıklamada, bu kapsamda EBRD ile imzalanan ve kadın girişimci KOBİ'lere yardımı hedefleyen ilk anlaşma olan TURWIB II programının 50 milyon dolar tutarında ve iki buçuk yıl vadeli olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre sağlanan yeni kaynak, COVID-19'dan olumsuz etkilenen kadın KOBİ'lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacak.

Akbank, IFC'nin Refugee Impacted Areas projesi kapsamında ise 50 milyon dolar tutarında, 3 yıl + 1 hafta vadeli yeni bir kaynak için de anlaşma imzaladı. Açıklamaya göre proje kapsamında belirlenen ağırlıklı olarak güney ve güneydoğudaki 22 ilde küçük işletmeleri desteklemek için bir finansmana erişim sağlanmış olacak.