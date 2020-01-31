Akbank’tan ekonomiye 269 milyar TL kaynak

31 Ocak 2020

Akbank, 2019 yılını 5 milyar 352 milyon TL konsolide net karla kapattı. Genel Müdür Hakan Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “2019 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 227 milyarı nakdi olmak üzere toplam 269 milyar TL seviyesine çıkardık. Bu yıl yüzde 17,3 oranında artan toplam mevduatımız 245 milyar TL düzeyine ulaştı; aktiflerimizi ise 387 milyar TL seviyesine çıkardık. Yüzde 19,7 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından bir tanesine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, ekonomimizin lokomotifi konumundaki şirketlerimizin büyümesi ve gelişmesine destek olmayı 2019 yılında da sürdürdük. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal nakdi ve gayrinakdi kredi toplamımız bu yıl 223 milyar seviyesinde gerçekleşti. Bankamız bu yıl 1 milyar 574 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 5 milyar 352 milyon TL konsolide net kar elde etti. Takipteki krediler oranımız ise yüzde 6,55 olarak gerçekleşti.”