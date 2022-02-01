Akbank'tan ekonomiye 485 milyar lira destek

Akbank’ın 2021 yılı finansal performansına ilişkin yazılı açıklama yapan Akbank Genel Müdür Hakan Binbaşgil, geçen yılın küresel ekonominin toparlanması açısından daha olumlu bir yıl olduğunu ifade etti.

Binbaşgil, hükümetlerin ve merkez bankalarının salgının kritik zamanlarında attığı adımların en kötü ekonomik senaryoların gerçekleşmesine engel olduğunu belirterek, toparlanmayı da önemli ölçüde rayına oturttuğu değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin hem başarılı aşılama kampanyası hem de sağlıklı aşı tedarik kanallarıyla, açılma ve toparlanma işaretleri veren ülkelerden biri olarak öne çıktığına dikkati çeken Binbaşgil, "Türk Bankacılık Sektörü ise güçlü görünümünü 2021 yılında da sürdürdü. Yüksek sermayesi, güçlü likiditesi ve nitelikli çalışanlarıyla Akbank da 2021 boyunca Türk ekonomisini desteklemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

"2021 yılında ekonomimize 485 milyar TL kredi desteği sağladık"

Hakan Binbaşgil, Akbank’ın yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili şunları kaydetti:

"2021 yılında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 397 milyar TL’si nakdi olmak üzere 485 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 454 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 763 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 21,1 düzeyine ulaşan güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, sektörümüzdeki en sağlam sermaye yapılarından birine sahibiz. Bu yapıdan aldığımız güçle, reel sektörümüzün gelişimine şirketlerimize sağladığımız kredilerle katkı yapmaya devam ettik. Bankamız bu yıl 4 milyar 513 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 12 milyar 127 milyon TL konsolide net kar elde etti."

2021 yılında iş stratejilerini ve sürdürülebilirlik anlayışlarını güncellediklerini bildiren Binbaşgil, şöyle devam etti:

"Geniş bir paydaş kitlesiyle yaptığımız çalışmaların neticesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerimizde önceliklendireceğimiz dört değer alanı belirledik. Sürdürülebilir finansman, insan ve toplum, ekosistem yönetimi ve iklim değişikliğinden oluşan bu değer alanlarında kendimize uzun vadeli hedefler koyduk. 2021’in sürdürülebilirlik hedeflerimiz bağlamında önemli ilerlemeler kaydettiğimiz bir yıl olmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Bu alanlardaki çalışmalarımızla, çevresel ayak izimizi azaltırken, toplumumuza ve doğaya olumlu etkilerimizi daha da artırmaya devam edeceğiz."

"2022 önemli yeniliklere imza atacağımız bir yıl olacak"

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, Akbank olarak uzun vadeli, vizyoner bakış açılarından hiçbir zaman ödün vermediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin geleceğine olan inancımızla yatırımlarımıza devam ederek, müşterilerimize geleceğin bankacılığını bugünden sunmayı sürdürdük. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizi yaygınlaştırarak Akbank ailesine yeni müşteriler kattık. 2022 de önemli yeniliklere imza atacağımız, müşterilerimizi öncü ürün ve hizmetlerimizle buluşturacağımız bir yıl olacak. Bu başarılı yıldaki özverili performansları için Akbanklılara, bizlere duydukları güven için hissedarlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."