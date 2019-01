Akbank’tan ihracatçılara yeni destek

23 Ocak 2019

Akbank, ekonominin lokomotifi ihracatçılar için “İhracatçının Gücü Paketi” hazırladığını açıkladı. “İhracatçının Gücü Paketi” ile ihracatçılara avantajlı faiz/komisyon oranları ile nakdi ve gayri nakdi kredileri içeren geniş kredi çeşitliliği sunulacak.

Dış ticaret müşterilerine; özel paket tarifeleri, döviz alım ve satım işlemlerinde rekabetçi kur fiyatlaması, ihracatçılara nakliyat sigortalarında ve çek tahsilatlarında özel fiyatlama, 444 23 23 dış ticaret destek hattından danışmanlık hizmeti gibi birçok avantaj sağlanacak.

Dış ticaret müşterilerine özel tarife paketlerinden alan ve dış ticaret işlemlerini Akbank üzerinden gerçekleştirmeye başlayan ihracatçılara, yeni pazar araştırmalarına destek olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanmaları için 1.000 müşteriye Mil Puan da hediye edilecek. Tüm bu avantaj ve kolaylıklara ek olarak, Türkiye genelinde düzenlenecek “Akbank İhracatçı Buluşmaları” ile ihracatçılar alternatif finansman teknikleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin güncel değişiklikler ve güncel piyasa bilgisi hakkında pratik bilgilere erişebilecekler.

"Üzerimize düşeni yapıyoruz"

Türkiye ekonomisini desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar içinde ihracat desteklerinin özel bir yeri bulunduğunu belirten Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, “Ülkemizin uzun dönemli kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi, kişi başı milli gelirimizin arzu edilen seviyelere gelebilmesi için ihracat odaklı büyüme modelimizi güçlendirerek devam ettirmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nda da ihracatın artırılması, şirketlerimizin rekabet gücünün geliştirilmesi için önemli adımlar var. 2010-2018 yılları arasında Türkiye’deki toplam ihracat yüzde 47 artarak 168 milyar doların üzerine çıktı. Kazandığımız bu ivmeyi 2019’da artırarak sürdürmek amacıyla, Akbank da üzerine düşeni yapıyor” dedi.

“Mevcut ihracatçıları desteklemeye ve potansiyel tüm ihracatçılarımızı cesaretlendirmeye odaklandık”

Akbank’ın yeni ihracat hamlesiyle ihracatçıların her türlü finansman ihtiyacını karşılayacak destek ve avantajlar sunduğunu belirten Binbaşgil, “Bu uygulamamızla bir yandan mevcut ihracatçılarımızı desteklerken, diğer yandan da yarının potansiyel ihracatçılarına ulaşıp onları cesaretlendirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki Global Ticaret Merkezlerimizdeki Dış Ticaret Yöneticilerimizle, müşterilerimize ihtiyaç duydukları her an destek veriyoruz. Bu yeni atılımımızla ihracatçılarımıza özel finansman olanaklarından, yenilikçi, teknoloji odaklı yeni ürün ve hizmetlere kadar çok geniş bir çerçevede avantajlar sunuyoruz” dedi.

“Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız”



İhracatta arzulanan atılımın el birliğiyle gerçekleşeceğinin altını çizen Binbaşgil “İhracatta lider bankalardan biriyiz. 70 yıldır ihracatçı firmalarımızın iş ortağı ve finansal danışmanları olarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmak için aralıksız çalışıyoruz. İhracatçılarımızla, uzun yıllara ve güvene dayalı çok güçlü bir ilişkimiz var. 2019 yılında binlerce yeni ihracatçıya ulaşarak Akbank’ın dış ticaret ve dış ticaretin finansmanı alanındaki ürün, bilgi ve tecrübelerini, kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı ile birlikte ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Ülkemizin hak ettiği ihracat atılımını hep birlikte başaracağız” diye konuştu.