Akbank'tan ikinci çeyrekte 2,1 milyar net kâr

Akbank'ın ikinci çeyrek net kârı 2,10 milyar lira oldu. Yılın ilk yarısında 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayıran bankanın 6 aylık konsolide net kârı 4 milyar 134 milyon TL oldu.

Bankanın 2021 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "2021’in ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 307 milyarı nakdi olmak üzere toplam 373 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 327 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 538 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 20,9 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 1 milyar 466 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 134 milyon TL konsolide net kar elde etti" dedi.

Akbank’ın Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdiğine değinen Binbaşgil şunları aktardı:

"10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımıza, yurt dışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi. Bu güçlü talep uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızın bir yansıması. İhraçtan elde ettiğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız."