Akbank'tan tahvil ihracı için yetki kararı

Yapı Kredi'nin ardından Akbank'tan da uluslararası piyasalarda tahvil ihracı hamlesi geldi. Akbank, 2 milyar dolara kadar tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için genel müdürlüğe yetki verilmesine karar verildiğini açıkladı.

Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklanmada, "Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; yurt dışı borçlanma aracı ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'nca 1 yıl süreli olarak verilen iznin yenilenmesini teminen, yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştiren Yapı Kredi’ye 3,2 milyar dolarlık talep geldiği bildirilmişti.