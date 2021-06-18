Akbank'tan, Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişine destek

Akbank, Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdi. 10 yıl vadeli ve 5 yıl sonunda erken itfa opsiyonuna sahip olan 500 milyon ABD doları tutarındaki işlemin getirisi ve kupon oranı yüzde 6.80 olarak gerçekleşti. Bankanın sermaye benzeri tahvil ihracına yurtdışından 150’nin üstünde yatırımcıdan 1.4 milyar dolar civarında, ihracın yaklaşık 3 katı talep geldi.

Akbank’ın gerçekleştirdiği ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Genel Müdür Hakan Binbaşgil, “Mevcut sermaye yeterlilik oranımızla Türkiye’nin en güçlü bankalarından biriyiz. Söz konusu ihraç tamamlandığında ise işlemin, bankamızın zaten uluslararası standartlarda oldukça yüksek olan sermaye yeterlilik rasyosuna 105 baz puan daha olumlu etki yapmasını beklemekteyiz”

Düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerde kullanacak

“Uluslararası borçlanma işlemlerindeki uzmanlığımız, başarılı borçlanma stratejilerimiz ve sürdürülebilirlik alanındaki örnek uygulamalarımızla işlemimize uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren 150’nin üstünde yatırımcı ilgi gösterdi. Piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiğimiz sermaye benzeri tahvil ihracımıza yaklaşık 1.4 milyar dolar talep geldi. 500 milyon ABD doları Basel 3 uyumlu, sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 6.80 kupon oranı ile sonuçlandı. 500 milyon ABD doları ihracımızın yatırımcılarının bölgesel dağılımına baktığımızda, sırasıyla yüzde 35’inin Birleşik Krallık’tan, yüzde 30’nun Amerika’dan, yüzde 30’nun Avrupa’dan ve kalan yaklaşık yüzde 5’nin ise Orta Doğu ve Asya’dan geldiğini görmekteyiz. Toplam yatırımcıların yüzde 39’u da ESG (sürdürülebilir borçlanma araçları odaklı) yatırımcılardan oluşmaktadır. İhraçtan elde edeceğimiz fonları ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişini destekleyecek projelerin finansmanında kullanacağız. Böyle başarılı bir işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz”

“Daha yaşanılabilir bir dünya için sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz”

“Sürdürülebilirlik odaklı yurtdışı borçlanma işlemlerini çok önemsiyoruz. Ağustos 2020’de bankamızın 50 milyon Dolar büyüklüğündeki ilk Yeşil Tahvil işlemini tamamlamıştık. Bu yıl Nisan ayında ise bankamızın ilk sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon Dolar’ın üstünde destek sağladık. Bu son 500 milyon dolar tutarındaki ihracımızla da Türk bankacılık sektörü mevduat bankaları arasındaki ilk sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracını gerçekleştirdik. Sektörümüz için örnek teşkil eden işlemlerle bankamızın sürdürülebilirlik temalı fonlamasını daha da yukarı taşıdık. Akbank olarak reel sektörümüze kaynak sağlamaya devam ederken daha yaşanılabilir bir dünya için de sorumluluk ve aksiyon almayı sürdüreceğiz” dedi.