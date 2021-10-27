Akbank'tan üçüncü çeyrekte 3.21 milyar lira net kar

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden bilançolar gelmeye devam ediyor. Akbank, yılın üçüncü çeyreğinde 3,21 milyar TL net kar yazdı. Banka yılın ilk 9 aylık döneminde 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, pandeminin kendisinden daha çok, aşıya erişim konusunun ekonomik görünüm ve beklentiler üzerinde etkili olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti.

Binbaşgil, "Aşıya rahat erişim sağlayan ülkeler hızlı bir toparlanma beklerken, tedarikte problem yaşayan devletlerin bu süreci geriden takip ettiğini görüyoruz. Başarılı bir aşılama kampanyası gerçekleştiren Türkiye'de ise normalleşmenin ekonomimiz üzerinde olumlu etkiler yarattığını gözlemliyoruz. Türk bankacılık sektörü de normalleşme sürecini destekleyici adımlar atmayı sürdürüyor. Sağlam finansalları ve nitelikli çalışanlarıyla Akbank da her zaman olduğu gibi ülkemizi, toplumumuzu ve müşterilerimizi desteklemeye devam edecektir." diye konuştu.

Ekonomiye 400 milyar lira destek

2021'in ilk 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktaran Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 350 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 590 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 20 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 2 milyar 564 milyon TL vergi karşılığı ayırarak yılın ilk 9 aylık döneminde 7 milyar 344 milyon TL konsolide net kar elde etti." ifadelerini kullandı.