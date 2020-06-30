Akbank'tan yurtdışı tahvil ihracı için yabancı bankalara yetki
Akbank piyasa koşullarına bağlı olarak yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdi.
Akbank, piyasa koşullarına bağlı olarak yurtdışında dolar cinsi tahvil ihracı için bankalara yetki verdiğini açıkladı.
Akbank KAP'a yaptığı açıklamaya göre Citigroup Global Markets Limited, Emirates NBD Capital Limited, ICBC Standard Bank Plc, Merrill Lynch International, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Standard Chartered Bank'a yetki verdi.