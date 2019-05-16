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Akben yeniden BDDK Başkanlığına atandı

BDDK Başkanlığına Mehmet Ali Akben yeniden atandı.

Akben yeniden BDDK Başkanlığına atandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına Mehmet Ali Akben yeniden atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı Resmi Gazete'de bugün yayımlandı.

Kaynak: Reuters