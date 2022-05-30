Akben: Zorlu süreç bankaların daha fazla katkı sunmasını gerektiriyor

Şebnem TURHAN

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, bankacılık sektörünün toplam kredilerinin yaklaşık yüzde 59’unun kurumsal ve ticari kredilerden oluştuğunu belirterek, toplam kredilerde KOBİ’lerin payının yüzde 23 olduğunu söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 65. Olağan Genel Kurulunda konuşan Akben, “Yani toplamda bankacılık sektörü kredilerinin yüzde 82’si üretim yapan reel kesime kullandırılmaktadır. Söz konusu oranlar, bankacılık sektörümüzün reel ekonomiyi destekleme fonksiyonunu başarı ile sürdürdüğünü göstermektedir. Ancak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç bankalarımızın daha da fazla katkı sunmasını gerektirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bankaların özellikle kredi tahsislerinde tematik bir yaklaşımla değerlendirme yapmaları, ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlayacak alanlara öncelik vermeleri gerektiğini vurgulayan Akben, şunları söyledi: “Stratejik önemi haiz, cari açığı azaltacak, teknolojik inovasyon ve katma değer sağlayacak veya yüksek düzeyde istihdam imkânı sunacak yatırımların finansmanında kolaylaştırıcı ve destekleyici olunmalıdır. Bildiğiniz üzere, bu konuyla ilgili geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız çalışmalarda; bankalarımızın kredi tahsis ve izleme süreçlerine ve sorunlu alacakların çözümlemesine ilişkin rehberler hazırlayarak, kredi verme ve yeniden yapılandırma faaliyetlerinde uygulamaları gereken süreçlere ilişkin adımları belirledik. İnanıyorum ki bankalarımız, bundan sonraki süreçte de ekonomi yönetiminin belirlediği döviz kurlarında istikrar ve enflasyonun düşürülmesi politikalarına uygun, doğru alanlara yönelik kredi faaliyetlerini arttırarak ekonomik büyümeye ve istihdama en etkin şekilde katkı sunmaya devam edeceklerdir.”