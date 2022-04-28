Akçansa’nın ilk çeyrek cirosu 1,2 milyar TL oldu

Yapı malzemeleri şirketi Akçansa, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş konsolide gelir tablosu ve döneme ait mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk çeyrek döneminde şirketin satış geliri 1.240 milyon TL, net kâr 103,1 milyon TL olarak gerçekleşti. İhracatta önemli bir başarı elde eden şirket, yılın ilk üç ayında, TL bazında gelirini yüzde 180 artırdı ve bu alandaki gücünü ortaya koydu.

Akçansa Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkırık, “Sektör olarak ürettiğimiz kaliteli çimento ile ihracatta öne çıkıyor, ülkemizin ekonomisine çok önemli katkı sunuyoruz. Küresel çapta yaşanan ekonomi ve enerji alanlarındaki zorluklara karşın, 2022 yılının ilk çeyreğinde, tüm faaliyetlerimizde kaynaklarımızın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına odaklandık. Bu doğrultuda alternatif yakıt kullanımımız geçen senenin aynı döneminde yüzde 19’ dan yüzde 24’ler seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra insan odaklı projelerimizle bulunduğumuz bölgelerde toplum için değer oluşturmaya gayret gösteriyoruz. İnovasyon alanındaki gücümüz ile daha düşük karbonlu katkılı tip çimento ürünleri üretiyor, kalitemizden ödün vermeden “Akçansa olarak yolumuz sürdürülebilir gelecekten geçiyor” diyoruz. Bu noktada hayata geçirdiğimiz çalışmalar neticesinde de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Başarılı çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.