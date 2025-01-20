Akfen İnşaat'ın halka arz büyüklüğü 2,6 milyar TL oldu

Tera Yatırım ve Vakıf Yatırım'ın eş liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla, Akfen İnşaat paylarının halka arzı için 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama süreci tamamlandı. Toplam 95.487.612 TL nominal değerindeki paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 28.646.284 TL nominal değerli payların satışı iptal edildi. Böylece toplamda 66.841.328 TL nominal değerli pay dağıtım için işlem gördü ve payların tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

261 bin yatırımcıya dağıtım

Halka arz büyüklüğü 2.586.759.394 TL olan Akfen İnşaat, 66.841.328 TL nominal değerli paylarının halka arzında 260.628 yurt içi bireysel yatırımcıya, 5 yüksek talep gösteren yatırımcıya, 356 Akfen çalışanına, 72 yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 11 yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplam 261.072 yatırımcıya dağıtım yaptı.

Dağıtım oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %33,15, yüksek talep gösteren yatırımcılar için %6,10, Akfen çalışanları için %0,70, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,05 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için %20,00 olarak belirlendi. Halka arzın dağıtım tutarları ve talep karşılayan başvuru sayıları, yatırımcı gruplarına göre ekte yer almaktadır.