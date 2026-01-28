Akhan Un halka arz oluyor! Talep toplama başladı, AKHAN halka arzı ne zaman, fiyatı ne kadar? Akhan Un kaç lot verir? Akhan halka arz kişi başı kaç lot düşer?

Akhan Un halka arz oluyor! Talep toplama başladı
Türkiye'nin önde gelen un ve makarna üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi, halka arz sürecini bugün başlattı. Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilen halka arz kapsamında 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak. Sermaye artırımı yoluyla 54,7 milyon TL nominal değerli pay yatırımcılara 21,50 TL fiyatla sunulacak. Halka arzdan elde edilmesi beklenen gelirin önemli bir bölümünün işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçların azaltılmasında kullanılması planlanırken, şirket halka arz sonrası bir yıl boyunca pay satmama taahhüdü verdi.
Türkiye'nin önde gelen un ve makarna üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi'nin (#AKHAN) halka arz süreci bugün başlıyor.
Halk Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz için 28-29-30 Ocak tarihlerinde talep toplanacak.
Halka arz büyüklüğü ve fiyatı ne kadar?
Şirket, sermaye artırımı yoluyla toplam 54,7 milyon TL nominal değerli payını halka arz etmeyi planlıyor. Nominal değeri 1 TL olan paylar 21,50 TL fiyatla yatırımcıya sunulacak.
Halka arz sonrası şirketin çıkarılmış sermayesinin 218,65 milyon TL'den 273,35 milyon TL'ye yükselmesi hedefleniyor.
Halka arz geliri nerede kullanılacak?
Şirketin paylaştığı bilgilere göre halka arzdan sağlanacak gelirin yaklaşık yüzde 45'i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, yüzde 45'i finansal borçların kapatılmasında, yüzde 15'i ise makarna fabrikasına ilişkin finansal kiralama ödemelerinde değerlendirilecek.
Akhan Un, halka arzın ardından bir yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde pay satışı yapılmayacağına ve yeni bir halka arz gerçekleştirmeyeceğine yönelik satmama taahhüdünde bulundu.