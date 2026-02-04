Akhan Un hisseleri için işlem tarihi belli oldu, Halka arz edilen Akhan Un hisseleri için işlem tarihi belli oldu, Akhan Un borsa işlem tarihi

Borsa İstanbul, 28-30 Ocak tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Akhan Un paylarının 6 Şubat'tan itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağını açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan duyuruda, "Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 273.350.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 54.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21,50 TL/pay baz fiyat, ‘AKHAN.E' kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Yatırımcı ilgisi güçlü

Akhan Un'un halka arzına yatırımcı ilgisinin güçlü olduğu görüldü. Talep toplama sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talep, nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katına ulaşırken, yurt içi kurumsal yatırımcılardan gelen talep ise nihai tahsisatın yaklaşık 8,90 katı seviyesinde gerçekleşti.