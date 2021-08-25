Aklease, 30 milyon euro kaynak sağladı

Aklease, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yeni bir kredi anlaşması imzaladı. 30 milyon euro tutarında ve 7 yıl vadeli olan kredi KOBİ’lerin kayıtlı istihdam yaratmalarını desteklemek amacıyla kullanılacak.

Kredinin, Dünya Bankası Kaynaklı Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin uygulanacağı 24 ilde yerleşik, finansal yapısı güçlü KOBİ’lerin yatırım ihtiyaçlarını karşılayacağını ve kayıtlı istihdamı artırmak amacıyla kullanılacağını belirten Aklease Genel Müdürü Çetin Düz “30 milyon euro’luk kaynağı Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerle buluşturacağız” dedi.