Aklease'den 35 milyon dolarlık kredi anlaşması

Aklease, 35 milyon dolarlık bir kredi anlaşmasına imza attı.

Aklease, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası ile 5 yıl vadeli 35 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.

Kredi, KOBİ'lerin uzun vadeli makine ve ekipman gibi endüstriyel ve ticari amaçlı yatırımlarının finansmanında kullanılacak.

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, "Aklease olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, doğru finansal çözümleri üretmeyi öncelik olarak benimsiyoruz. Hedefimiz leasing avantajlarını doğru finansal modelleme ile yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak" dedi.