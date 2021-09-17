Aklease’den 35 milyon dolarlık yeni kredi anlaşması

Kurumsal segmentten KOBİ’lere kadar tüm yatırımcılara finansman desteği sağlayan Aklease, yeni bir kredi anlaşmasına imza attı.

Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’yla 35 milyon dolarlık ve 5 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalayan Aklease krediyi, KOBİ’lerin uzun vadeli makine ve ekipman gibi endüstriyel ve ticari amaçlı yatırımlarının finansmanında kullanacak.

Kredi anlaşmasına ilişkin Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, “Aklease olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, doğru finansal çözümleri üretmeyi öncelik olarak benimsiyoruz. Hedefimiz leasing avantajlarını doğru finansal modelleme ile yatırımcıya sunarak yatırımların ve ekonominin gelişimine katkı sağlamak.” ifadelerini kullandı.