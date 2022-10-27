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Aklease'e 100 milyon euro sendikasyon kredisi

Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası ile 100 milyon euroluk sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası (FMO) ile 100 milyon euro tutarında sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.

Aklease'in yaptığı açıklamada, 5 yıl vadeli kredinin yaklaşık yüzde 80'inin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği ürünleri için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada geri kalan kısmın ise, AkLease'in yeni ekipman ve uzun vadeli varlıklar kiralayan mikro ve KOBİ müşterilerine ayrılacağı belirtildi.