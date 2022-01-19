AKLease'e 35 milyon dolarlık yenilenebilir enerji kredisi

AKLease, Fransız Kalkınma Ajansı’nın (AFD) özel sektöre bağlı bir iştiraki olan Proparco ile 35 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladı.

Proparco’nun 2021 yılında Türkiye finans sektöründe verdiği tek kredi olan bu anlaşma ile AKLease, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları finanse edecek.

Türkiye ekonomisinin kalkınmasında da önemli rol oynayacak anlaşmanın, bu finansmandan yararlanacak şirketlerde dolaylı olarak 11 binden fazla istihdam sağlaması bekleniyor.

“Yenilenebilir enerji yatırımlarını daha çok destekleyeceğiz”

Konuyla ilgili açıklama yapan AKLease Genel Müdürü Çetin Düz, “AKLease olarak ülkemiz ve şirketimiz adına böyle önemli bir anlaşmaya imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bugün özellikle sürdürülebilirlik alanında imzamızı taşıyan başarılarımızla, leasing sektöründe sürdürülebilirliğin ne denli önemli olduğunu rakamsal olarak da kanıtladık. 2021 yılında sektörde büyük bir atılım yaparak Türkiye’de leasing sektörünün ilk ve tek sürdürülebilirlik temalı ürünü olan ECOLease’i sektör ve müşterilerimizle tanıştırdık. Onun devamında Proparco’nun ülkemiz ekonomisi ve şirketimize duyduğu güvenin simgesi olarak bizlere vermiş olduğu kredi ile de bu alandaki çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyacağız. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırımları daha çok destekleyerek gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Proparco Türkiye, Kafkaslar, Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Stéphane Froissardey ise şunları söyledi: “Proparco olarak uzun yıllardır ortağımız olan AKLease ile bir kez daha iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma ile AKLease’in sürdürülebilirlik stratejisini desteklemeyi hedefliyoruz. Türkiye'deki iklim değişikliği ve sonuçlarının ele alınmasında finans sektörünün katılımı kilit rol oynuyor. AKLease de göstermiş olduğu sorumlulukla bu alanda önemli bir adım atmış oldu.”