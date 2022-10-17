AkLease'e 50 milyon dolarlık kredi

Akbank iştiraki Ak Finansal Kiralama (AkLease), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 50 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kredinin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca kredinin AIIB'nin bir leasing şirketine verdiği ilk kredi olduğu da belirtildi.