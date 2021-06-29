Aklease'e EBRD'den 25 milyon euro kaynak

Aklease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği alanında kullanılmak üzere 25 milyon euro fon sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında elde edilen kaynak, şirketlerin bu alanlardaki yatırımlarını finanse etmek üzere kullanılacak.

Aklease Genel Müdürü Çetin Düz, “Biz yakın zamanda iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir bir dünya hedefiyle, kömür yakıt kullanan termik enerji santralleri ve kömür madenciliği yatırımlarını finansman sağlanmayacak faaliyetler listesine almıştık. Çünkü kaynakların fosil yakıtlara değil, iklim dostu proje ve yatırımlara harcanması gerektiğini düşünüyor müşterilerimizi de yeşil yatırımlar için teşvik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Çevresel ve sosyal yönetişim kültürü çerçevesinde şirketi farklılaştırmak ve dönüştürmek istediklerini belirten Düz, "Sektörde yenilenebilir enerji, enerji ve kaynak verimliliğine odaklanmış ilk ürün olan ECOLease’i de bu istek ile hayata geçirdik. 2020’deki yatırımlarımızın yüzde 70-75’i yeşil enerji ve enerji verimliliği yarattı. Bu bizim için son derece gurur verici bir husus. İş süreçlerimizi bu yönde yapılandırmaya devam ediyoruz. EBRD ile yaptığımız kredi anlaşması da bunun önemli bir göstergesi.” şeklinde konuştu.

EBRD Finansal Kurumlar Departmani Yönetici Direktörü Francis Malige ise "Aklease ile beraber küçük işletmeleri daha yeşil ve daha çevre dostu çözümlere teşvik etmek istiyoruz. Türkiye ekonomisinin toparlanma hızı artarken, artık; sürdürülebilir, salgın sonrası büyümeye kendimizi adama vaktidir" değerlendirmesinde bulundu.