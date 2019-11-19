Akmaz: Kıdem tazminatı tartışılması gereken bir konu

19 Kasım 2019

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Akmaz, 4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, EGM’nin görev tanımının oldukça geniş olduğunu, piyasada gerçekleşen her işlemi incelediklerini ve gözetim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Türkiye'de ortalama emeklilik yaşının 51 olduğunu, OECD ülkelerine göre 10 yaş erken emeklilik bulunduğunu ifade eden Akmaz, “SGK’nın sadece toplam prim gelirleri emeklilik aylıklarını karşılayamaz durumda. Karşılama oranına baktığımızda yüzde 75 gibi oran söz konusu. SGK’nın sürdürülebilirliği konusunda önümüzdeki dönemde ciddi tartışmalar yaşıyor olacağız.” şeklinde konuştu.

Akmaz, kıdem tazminatı müessesesinin iyi işlemediğini aktararak, “Türkiye’de bugüne kadar mavi yakalı çalışanların sadece yüzde 15’i, beyaz yakalıların ise yüzde 35’i kıdem tazminatını hak edebilmiştir. Bu tartışılması gereken konu.” dedi.

Türkiye nüfusunun yaşlandığına ve reformlar oluşturulurken buna dikkat edildiğine işaret eden Akmaz, “Son dönemde taahhüt edilen yapısal reformlar son derece kritik öneme sahip. Cumhuriyet tarihinin en önemli yapısal reformları hayata geçirilmiş olacak ve ülke ekonomisine sayısız katkısı olacaktır.” diye konuştu.